Die Mutter aller Siedlungsprojekte

Diese sture Siedlungspolitik hat ideologische Wurzeln, ist aber politisch und strategisch nicht wirklich durchdacht. Erstens: Sie liefert im Raketenzeitalter keinen Schutz. Zweitens: Drei Millionen Palästinenser dauerhaft unter einem Besatzungsregime zu halten, ist Gift für Israels Demokratie. Drittens: Zwei Millionen Araber in Israel selbst sind als Staatsbürger integriert. Dieser Unterschied zeigt, dass die Entrechtung durch Besatzung (mit Scheinautonomie) der Treibstoff der Feindschaft ist. Viertens: Ein Gesamtstaat für alle mit gleichen Bürgerrechten könnte zu einer arabischen Mehrheit führen. Da Israel aber eine zionistische Gründung ist, ist ein arabischer Regierungschef kaum denkbar.