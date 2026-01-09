Trump: Sean „Diddy“ Combs bat mich um Begnadigung

Der wegen Sexualstraftaten verurteilte US-Rapper Sean „Diddy“ Combs hat Donald Trump nach Angaben des US-Präsidenten um eine Begnadigung gebeten.
Er habe nicht vor, der Bitte nachzukommen, sagte Trump im Interview mit der „New York Times“. Die Anfrage habe ihn in einem Brief erreicht.
Zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt
Combs war im Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine Anwälte haben Berufung eingelegt.
Combs – der im Laufe seiner Karriere unter anderem die Pseudonyme „Puff Daddy“, „P. Diddy“ und „Diddy“ nutzte – war im September 2024 wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.
Trump begnadigte mehrere Unternehmer
Trump begnadigte in den vergangenen Monaten unter anderem mehrere wegen Wirtschaftsverbrechen verurteilte Unternehmer.
