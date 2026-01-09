Nur 6 Grad: Wiener frieren im bitterkalten Bus

Personal ist in den meisten Fällen machtlos

In allen anderen Fahrzeugen der Wiener Linien wird die Temperatur für Fahrgäste inzwischen mit „HKL-Anlagen“ geregelt. Das Kürzel steht für „Heizen, Kühlen, Lüften“, im Sommer wie im Winter. Sich in solchen Gefährten beim Fahrer über die Temperatur zu beschweren, hat keinen Sinn: Er kann die Anlage nicht beeinflussen. Sie regelt die Temperatur mit Sensoren im Fahrgastraum und an der Außenseite des Fahrzeugs automatisch auf den eingestellten Wert – zumindest, wenn die Sensoren funktionieren.