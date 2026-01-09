Schnappschuss: Ikonischer Jubel wird Hit im Netz

Chelsea im Umbruch

Beim Gegner rückte der Jubel fast alles andere in den Hintergrund. Es war das erste Spiel der Blues nach der Trennung von Enzo Maresca. Neo-Trainer Liam Rosenior verfolgte die Partie noch von der Tribüne, Interimstrainer Calum McFarlane erlebte einen gebrauchten Nachmittag: Nach dem frühen Ausschluss von Marc Cucurella (22. Minute) geriet Chelsea in Rückstand, kam durch Liam Delap zwar noch zum Ausgleich, doch Harry Wilson machte in Minute 81 alles klar.