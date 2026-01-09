Vorteilswelt
Das steckt dahinter

Schnappschuss: Ikonischer Jubel wird Hit im Netz

Premier League
09.01.2026 06:58
Fulhams Raúl Jiménez fiel durch einen ganz besonderen Torjubel gegen Chelsea auf.
Fulhams Raúl Jiménez fiel durch einen ganz besonderen Torjubel gegen Chelsea auf.(Bild: x.com/FulhamFC)

Raúl Jiménez sorgte beim Heimsieg von Fulham gegen Chelsea am Mittwochabend nicht nur mit seinem Tor, sondern vor allem mit einer völlig verrückten Jubel-Einlage für Staunen und für einen viralen Hit im Netz.

0 Kommentare

Nach 55 Minuten wuchtete Raúl Jiménez einen Kopfball unhaltbar ins rechte untere Eck zum 1:0 für FC Fulham. Danach sprintete der Mexikaner zur Eckfahne, sprang hoch und ließ sich einfach seitlich wie ein Brett auf den Rasen fallen. Reglos. Skurril. Kult.

Inspiration aus dem Videospiel
In den sozialen Netzwerken ging der Jubel sofort viral. Viele erkannten ihn wieder. Jiménez erklärte nach dem Spiel, dass er sich die Pose aus dem Videospiel FIFA bzw. EAFC abgeschaut habe. Das dazugehörige Foto des seitlich liegenden Stürmers machte schnell die Runde.

Sportlich passte der Jubel perfekt: Fulham gewann das Derby gegen FC Chelsea am Ende mit 2:1 und liegt in der Premier League nun punktgleich nur einen Rang hinter den Blues. Für Jiménez war es im 20. Ligaspiel bereits Treffer Nummer fünf, dazu kommen drei Assists. In den letzten sieben Partien war er an fünf Toren direkt beteiligt.

„Ob Tore oder Vorlagen – egal welche Rolle ich habe, ich bleibe konzentriert und helfe dem Team“, sagte der 34-Jährige selbstbewusst.

Chelsea im Umbruch
Beim Gegner rückte der Jubel fast alles andere in den Hintergrund. Es war das erste Spiel der Blues nach der Trennung von Enzo Maresca. Neo-Trainer Liam Rosenior verfolgte die Partie noch von der Tribüne, Interimstrainer Calum McFarlane erlebte einen gebrauchten Nachmittag: Nach dem frühen Ausschluss von Marc Cucurella (22. Minute) geriet Chelsea in Rückstand, kam durch Liam Delap zwar noch zum Ausgleich, doch Harry Wilson machte in Minute 81 alles klar.

Fulham jubelte und Jiménez lieferte den wohl kuriosesten Torjubel des Spieltags gleich mit.

Porträt von krone Sport
krone Sport
