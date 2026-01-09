„Bei so etwas schickst du keinen Jungen hinein“

Einen einsamen Tod dürfte ein 59-Jähriger in Alkoven gestorben sein. Am 5. Jänner hatte eine Nachbarin des Mannes Alarm geschlagen. Ihr war aufgefallen, dass sein Auto seit etwa einem Monat am selben Platz stand und sein Postfach überging. Die Feuerwehr Alkoven wurde von der Polizei zur Türöffnung alarmiert, da die Wohnungstür im 1. Stock des Mehrparteienhauses versperrt gewesen war.