„Bei so etwas schickst du keinen Jungen hinein“
Leichenfund
Es war ein einsamer Tod: Feuerwehrleute fanden in Alkoven eine 59-jährigen Mann, der bereits vor Wochen verstorben war. Auch in Linz gab’s eine ähnliche Situation – bei weitem keine Einzelfälle. Solche Einsätze sind für die Helfer in Uniform oft ein echter Härtetest, den erfahrene Kameraden versuchen, den Jungen zu ersparen.
Einen einsamen Tod dürfte ein 59-Jähriger in Alkoven gestorben sein. Am 5. Jänner hatte eine Nachbarin des Mannes Alarm geschlagen. Ihr war aufgefallen, dass sein Auto seit etwa einem Monat am selben Platz stand und sein Postfach überging. Die Feuerwehr Alkoven wurde von der Polizei zur Türöffnung alarmiert, da die Wohnungstür im 1. Stock des Mehrparteienhauses versperrt gewesen war.
