„Der Wechsel zum GAK hat sich doch etwas gezogen“

Der GAK hat bekanntlich seinen ersten Transfer im Winter eingetütet. Neo-Goalie Franz Stolz stand der „Krone“ Rede und Antwort. Dabei sprach er unter anderem über seine Zeit in Rumänien, was er von seinem neuen Arbeitgeber schon weiß und mit welchen Stärken er sich in die Herzen der roten Fans spielen will.