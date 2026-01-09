„Der Wechsel zum GAK hat sich doch etwas gezogen“

„Unfair!“ FIS nach Pisten-Ärger unter Beschuss
„Kein Weltcup-Niveau“
Der GAK hat bekanntlich seinen ersten Transfer im Winter eingetütet. Neo-Goalie Franz Stolz stand der „Krone“ Rede und Antwort. Dabei sprach er unter anderem über seine Zeit in Rumänien, was er von seinem neuen Arbeitgeber schon weiß und mit welchen Stärken er sich in die Herzen der roten Fans spielen will.
Unter Dach und Fach! Wie in der „Krone“ bereits Anfang des Jahres zu lesen war, leiht der GAK Goalie Franz Stolz von Genua bis Sommer aus. Das gab der Klub – für Mittelfeldmann Sadik Fofana soll von Serie-A-Klub Lecce demnächst ein Kaufangebot kommen – am Donnerstag bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.