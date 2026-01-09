Vorteilswelt
Preis-Gala am Sonntag

Julia Roberts und Clooney teilen Golden Globes aus

Society International
09.01.2026 07:20
Julia Roberts und George Clooney gehören zu den Stars, die bei den Golden Globes die Trophäen ...
Julia Roberts und George Clooney gehören zu den Stars, die bei den Golden Globes die Trophäen austeilen dürfen.(Bild: APA/Michael Tran / AFP)

Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen. 

0 Kommentare

Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrößen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg und K-Pop-Superstar Lisa, Sängerin der Girl-Group Blackpink. Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried.

Film mit DiCaprio als Favorit
Bei der 83. Verleihung in der Nacht auf Montag geht der Politthriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama „Sentimental Value“ des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Darf sich Leonardo DiCaprio am Sonntag einen Golden Globe abholen?
Darf sich Leonardo DiCaprio am Sonntag einen Golden Globe abholen?(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“, „Frankenstein“ und das im Iran spielende Politdrama „Ein einfacher Unfall“.

Prominente Anwärter
In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan („Blood & Sinners“), George Clooney („Jay Kelly“), Timothée Chalamet („Marty Supreme“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Jessie Buckley („Hamnet“), Renate Reinsve („Sentimental Value“), Julia Roberts („After the Hunt“), Cynthia Erivo („Wicked: Teil 2“) und Emma Stone („Bugonia“) im Rennen.

Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals „Bester Podcast“ dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

