Julia Roberts und Clooney teilen Golden Globes aus

Wenige Tage vor der Verleihung der Golden Globes haben die Veranstalter Dutzende prominente Helfer für die Preis-Gala angekündigt. Stars wie George Clooney, Julia Roberts, Mila Kunis, Pamela Anderson, Amanda Seyfried und Orlando Bloom sollen am Sonntag beim Austeilen der Golden-Globe-Trophäen mithelfen.
Unter den mehr als 40 Helfern sind auch Musikgrößen wie Miley Cyrus, Charli XCX, Queen Latifah, Snoop Dogg und K-Pop-Superstar Lisa, Sängerin der Girl-Group Blackpink. Einige dieser Stars sind selbst für Golden Globes nominiert, darunter Clooney, Roberts, Cyrus und Seyfried.
Film mit DiCaprio als Favorit
Bei der 83. Verleihung in der Nacht auf Montag geht der Politthriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama „Sentimental Value“ des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.
Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“, „Frankenstein“ und das im Iran spielende Politdrama „Ein einfacher Unfall“.
Prominente Anwärter
In den Schauspiel-Kategorien sind Stars wie Michael B. Jordan („Blood & Sinners“), George Clooney („Jay Kelly“), Timothée Chalamet („Marty Supreme“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Jessie Buckley („Hamnet“), Renate Reinsve („Sentimental Value“), Julia Roberts („After the Hunt“), Cynthia Erivo („Wicked: Teil 2“) und Emma Stone („Bugonia“) im Rennen.
Die Golden Globe Awards werden in 27 Film- und Fernsehkategorien vergeben. Als weitere Sparte ist erstmals „Bester Podcast“ dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.