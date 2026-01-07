Flüsterfahrwerk: Revolution des Noise Cancelling

Halb so laut wie bisher

In der aktuellen Auslegung seien Pegelreduktionen von mehr als drei Dezibel erreichbar, perspektivisch nennt ZF bis zu zehn Dezibel. Drei Dezibel gelten in der Akustik grob als hörbarer Unterschied, zehn Dezibel entsprächen bereits einer subjektiven Halbierung des Lärmeindrucks. Der Zulieferer sieht die Funktion deshalb auch nicht nur als Komfortdetail für Luxusfahrzeuge: Weil zusätzliche Lautsprecher oder Dämmmodule entfallen, könne der Ansatz grundsätzlich auch für volumenstarke Baureihen interessant sein – etwa, wenn Hersteller in der Kompaktklasse Gewicht, Bauraum und Kosten streng begrenzen.