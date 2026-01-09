Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden

Er sei im August des Vorjahres zur Polizei gegangen, weil eine seiner Töchter offenbar nach einem Streit mit der Mutter zu ihm kam und gemeint habe, dass sie bei ihm leben möchte. „Ich wollte nur das Beste für meine Kinder und sie beschützen, aber ich wollte meine Ex-Frau nicht so schwer beschuldigen. Es waren einfach Kommunikationsprobleme“, so der Angeklagte.