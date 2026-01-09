Flugstrecke Linz-Frankfurt machte Millionenverlust

„AUA machte mit der Strecke 2025 fünf Millionen Euro Verlust“

Das Land Oberösterreich ist jedenfalls bereit, die Strecke mit öffentlichen Geldern zu fördern. Dafür muss man aber wohl tief in die Tasche greifen. Zuletzt wurde die Verbindung von den Austrian Airlines angeboten, und dazu meint der für gewöhnlich gut informierte Luftfahrtexperte Kurt Hofmann: „Die AUA machte mit der Frankfurt-Strecke 2025 fünf Millionen Euro Verlust.“ Die AUA selbst will solche „wirtschaftlichen Details“ nicht kommentieren. Im Vorjahr sprach die Airline jedoch von „massiven Verlusten“ durch die Strecke.