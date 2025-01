Der BMW iX wird schöner, besser – und billiger!

Die größte technische Änderung gibt es beim Einstiegsmodell, das einen derartigen Boost an Reichweite und Leistung bekommt, dass die Modellbezeichnung von iX xDrive40 auf iX xDrive45 upgegradet wurde. So mobilisiert das Einstiegsschiff eine um 60 kW/82 PS auf 300 kW/408 PS gesteigerte Systemleistung und nimmt seinem Vorgänger mit 5,1 Sekunden beim Standardsprint eine volle Sekunde ab. Dazu wächst die Batterie um rund 30 Prozent auf 94,8 kWh netto, was nun nach WLTP für bis zu 602 Kilometer reichen soll.