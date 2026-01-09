Brüssel: X muss alle Daten zu Grok aufbewahren

Die EU-Kommission hat X angewiesen, alle Dokumente und Daten zu ihrem KI-Chatbot Grok bis zum Jahresende aufzubewahren. Die auf der Online-Plattform verbreiteten Bilder von unbekleideten Frauen und Kindern seien rechtswidrig und empörend, erklärte die Kommission am Donnerstag.
Die Behörde habe beschlossen, eine im vergangenen Jahr an X ergangene Aufbewahrungsanordnung zu verlängern, die sich auf Algorithmen und die Verbreitung illegaler Inhalte beziehe.
Von der KI produzierte sexualisierte Darstellungen wurden zuletzt von der deutschen Bundesregierung sowie von Großbritannien und Frankreich kritisiert. „Was wir bei X gerade beobachten, wirkt wie die Industrialisierung der sexuellen Belästigung. Elon Musk erlaubt mit seinem KI-Dienst Grok, täuschend echte, sexualisierte Bilder von Frauen zu erstellen“, sagte der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer am Dienstag zur Nachrichtenagentur Reuters. Insbesondere von der KI generierte sexualisierte Bilder von Minderjährigen seien nicht akzeptabel.
„Lücken bei den Sicherheitsvorkehrungen“
Weltweit gibt es Kritik von Behörden und Regierungen an Grok. Der KI-Chatbot hatte auf Anforderung Bilder von Frauen und Minderjährigen in extrem knapper Kleidung erzeugt – auch von Personen des öffentlichen Lebens. Die EU-Kommission hatte dies bereits als illegal kritisiert, Musk die Kritik jedoch abgetan. Seine KI-Firma xAI hatte erklärt, Lücken bei den Sicherheitsvorkehrungen hätten zu Bildern geführt, die „Minderjährige in minimaler Kleidung“ zeigten.
Der umstrittene US-Milliardär, der rechtspopulistische Parteien in Europa unterstützt, wehrt sich gegen die Regulierung seiner Dienste in der EU. X ist wie alle sozialen Plattformen in der EU den hiesigen Gesetzen unterworfen. Musk wird bei seiner Kritik an der EU-Regulierung von der US-Regierung unterstützt. Beide werfen den Europäern Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.