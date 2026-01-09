Brüssel: X muss alle Daten zu Grok aufbewahren

„Lücken bei den Sicherheitsvorkehrungen“

Weltweit gibt es Kritik von Behörden und Regierungen an Grok. Der KI-Chatbot hatte auf Anforderung Bilder von Frauen und Minderjährigen in extrem knapper Kleidung erzeugt – auch von Personen des öffentlichen Lebens. Die EU-Kommission hatte dies bereits als illegal kritisiert, Musk die Kritik jedoch abgetan. Seine KI-Firma xAI hatte erklärt, Lücken bei den Sicherheitsvorkehrungen hätten zu Bildern geführt, die „Minderjährige in minimaler Kleidung“ zeigten.