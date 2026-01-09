Mit neuen Zweimeter-Riegeln ins Frühjahr

Rufe nach einer Reduktion der Zweiten Liga auf zwölf Klubs werden nun laut: „Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wir wären bei zweimal zehn Bundesliga-Klub geblieben“, schüttelt Fuchs den Kopf, „es ist halt immer ein Problem, wenn sich Klubs finanziell zu weit rauslehnen. Wir selbst waren auch auf so einem Weg, weil wir auf den Aufstieg gehofft hatten. Leider haben wir die Bestätigung für ein aufstiegstaugliches Stadion nicht bekommen. Im Sommer mussten wir deshalb die Bremse reinhauen und eine Million Euro einsparen. Damit ist bei uns jetzt alles abgedeckt.“