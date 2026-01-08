Warten statt starten: Frost legt viele Autos lahm

Dieselautos müssen aufgewärmt werden

Besonders oft trifft es Dieselautos, bei denen der Sprit flockt oder der Filter verstopft ist. Solche Fahrzeuge müssen ins Warme gebracht werden, um buchstäblich aufzutauen. Auch ansonsten ist die mobile Realität wesentlich vielfältiger als früher. Selbst die Stromer haben eine 12-Volt-Batterie, die sich entleeren kann und hochgestartet werden muss, damit die Hochvoltbatterie dann wieder läuft. Den elektrischen Lebenssaft bringen die Helfer übrigens nicht zum Auto, sondern den saftlosen Stromer stattdessen zur Ladesäule.