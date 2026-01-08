Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pannenhelfer im Stress

Warten statt starten: Frost legt viele Autos lahm

Oberösterreich
08.01.2026 11:20
ÖAMTC (hier in Freistadt) und ARBÖ haben derzeit in OÖ 110 Pannenhelfer im Einsatz
ÖAMTC (hier in Freistadt) und ARBÖ haben derzeit in OÖ 110 Pannenhelfer im Einsatz(Bild: ÖAMTC)

„Ist es draußen klirrend kalt und die Autobatterie schon alt, dann warte nur, hoffentlich kommt der Pannenhelfer bald“ – so könnte ein Gedicht darüber beginnen, wie sich der Frost in Oberösterreich auswirkt. Tatsächlich sind die Pannenhelfer seit Wochenbeginn im Dauerstress. Und das dürfte vorerst auch so bleiben.

0 Kommentare

ÖAMTC-Cheftechniker Dieter Lepschy: „Wir haben am Montag mehr als 800 Einsätze gehabt, rechnen aktuell mit rund 1000 Einsätzen täglich. Normal sind es 300. Wir haben sonst 35 Pannenfahrzeuge auf der Straße, derzeit sind es doppelt so viele.“

Zitat Icon

Wir raten von einer Starthilfe in Eigenregie ab. Es ist besser, wenn das von Fachpersonal erledigt wird. Sonst gibt es oft Probleme.

ÖAMTC-Cheftechniker Dieter Lepschy

Bild: Rudolf Laresser,4040 Linz

Dieselautos müssen aufgewärmt werden
Besonders oft trifft es Dieselautos, bei denen der Sprit flockt oder der Filter verstopft ist. Solche Fahrzeuge müssen ins Warme gebracht werden, um buchstäblich aufzutauen. Auch ansonsten ist die mobile Realität wesentlich vielfältiger als früher. Selbst die Stromer haben eine 12-Volt-Batterie, die sich entleeren kann und hochgestartet werden muss, damit die Hochvoltbatterie dann wieder läuft. Den elektrischen Lebenssaft bringen die Helfer übrigens nicht zum Auto, sondern den saftlosen Stromer stattdessen zur Ladesäule.

Auch beim ARBÖ rotieren die Pannenhelfer
Geschäftsführer Thomas Harruk rechnet damit, dass Schneefall am Wochenende für noch mehr „Äkschn“ sorgen wird. „Uns war bereits im Vorfeld bewusst, dass einige einsatzreiche Tage auf uns zukommen werden. Der prognostizierte Kälteeinbruch in Kombination mit dem Ende der Feiertage, an denen viele Fahrzeuge über eine längere Zeit nicht bewegt wurden, waren eindeutige Warnsignale – entsprechend gut haben wir uns vorbereitet. Alle Pannen konnten behoben werden, die durchschnittliche Wartezeit betrug 50 Minuten.“

Auch interessant: Die „Pannen-Hitliste“ wird wie üblich von der streikenden Autobatterie angeführt: In acht von zehn Einsätzen musste Starthilfe gegeben bzw. die Autobatterie erneuert werden. In rund zehn Prozent der Fälle gab es elektronische Defekte, wie beispielsweise eine defekte Zentralverriegelung, die ebenfalls auf die Kälte zurückzuführen sind. 

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
125.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
114.964 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
114.380 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Mehr Oberösterreich
Pannenhelfer im Stress
Warten statt starten: Frost legt viele Autos lahm
Bis zu 60 Stellen
Automatisierungsfirma B&R baut weitere Jobs ab
Update vom Prozess:
Ex-Professor muss mit nur einem Arm in „Anstalt“
Fataler Unfall
„Falscher“ Baum fiel um und traf Forstarbeiter
Traun atmet auf
Nach Silvester-Brand: „Wohnungen werden saniert“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf