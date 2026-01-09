„Das sind Leute, die sich einfach nicht auskennen“

„Da rede ich gegen eine Wand“

Die Niederösterreicherin unterstreicht: „Wir machen alles mit ihnen, Mähen, Holzrücken, Schwadern, Kreiseln, Kutschefahren, Reiten. Die Burschen haben ein sehr vielseitiges Programm. Ich versuche allen Kritikern immer wieder zu erklären, dass es den Tieren bei uns absolut supergeht und ich sie über alles liebe. Aber da rede ich gegen eine Wand.“