Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt

Ein Hundeblick wie aus dem Bilderbuch – und doch gnadenlos abgestraft. In der Wiener U-Bahn tappte eine Fellnase ohne Ticket in die Kontrolle. Ergebnis: 1,80 Euro Fahrschein, 131,60 Euro Strafe. Macht insgesamt über 133 Euro. Die Wiener Linien bleiben hart.
Große Augen, wuscheliges Fell, unschuldig wie ein Lamm. Doch dieser Blick nützte nichts. Eine Wienerin erlebte mit ihrer Familie eine tierische Überraschung: Der Hund war mit ihrem Neffen unterwegs, Schüler, entsprechende Jahreskarte in der Tasche. Alles korrekt – dachte man.
Fahrschein bitte!
Bei der Kontrolle dann das böse Erwachen: Die Fellnase hatte kein eigenes Ticket. Die Konsequenz folgte prompt und ohne Mitleid. Kostenpunkt: 1,80 Euro für den Fahrschein, dazu 131,60 Euro Strafe. Gesamt: 133,40 Euro. Der Hund als Schwarzfahrer – ein teures Missverständnis.
Nicht in allen Karten inkludiert
„Wir wussten nicht, dass das nur für Besitzer einer Jahreskarte gilt“, schildert die Wienerin. In Wien sei man gewohnt, dass Hunde bei Jahreskarten inkludiert sind. Doch der Teufel steckt im Detail – und das kennt in den Öffis kein Erbarmen. Denn das gilt nur für normale Jahreskarten, nicht für ermäßigte. Groll hege man aber nicht. Aber man wolle nun andere aufklären.
Regeln sind Regeln
Die „Krone“ fragte bei den Wiener Linien nach. Dort verweist man nüchtern auf die Beförderungsbedingungen. Klar geregelt sei, wer ein Ticket brauche – und wer nicht. Kleine Hunde in geschlossenen Behältnissen fahren kostenlos. Assistenzhunde ebenfalls, sofern sie im Behindertenpass eingetragen sind.
Das gilt in den Öffis
Für alle anderen Vierbeiner gilt: Maulkorb, Leine – und eine eigene Fahrkarte. Kostenlos ist die Hundemitnahme ausschließlich für Besitzer einer Jahreskarte. In allen anderen Fällen braucht der Hund einen ermäßigten Einzelfahrschein. Am Automaten kostet eine „1 Fahrt Wien ermäßigt“ 1,60 Euro, digital 1,50 Euro, im Fahrzeug 1,80 Euro.
Hundeblick half nichts
Die Wiener Linien halten fest: „Egal ob Hund oder Mensch – wer bei einer Kontrolle ohne gültiges Ticket unterwegs ist, muss mit einer Mehrgebühr rechnen.“ Und weiter: Auch bei besonders süßen Hundeaugen könne man „leider keines zudrücken“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.