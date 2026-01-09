Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt

Nicht in allen Karten inkludiert

„Wir wussten nicht, dass das nur für Besitzer einer Jahreskarte gilt“, schildert die Wienerin. In Wien sei man gewohnt, dass Hunde bei Jahreskarten inkludiert sind. Doch der Teufel steckt im Detail – und das kennt in den Öffis kein Erbarmen. Denn das gilt nur für normale Jahreskarten, nicht für ermäßigte. Groll hege man aber nicht. Aber man wolle nun andere aufklären.