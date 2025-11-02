Ortner setzt auf Polen als Wachstumsmarkt

IGO Industries stattet Pharmariesen, Krankenhäuser und Flughäfen aus und will vom Infrastruktur-Boom profitieren. Mit Polen hat die Unternehmensgruppe auf den richtigen Markt gesetzt, das Land gehört zu den Spitzenreitern beim Wirtschaftswachstum. Österreich und Deutschland schwächeln hingegen.
„Wir sind dort zu Hause, wo es kompliziert wird“, sagt Iris Ortner, Chefin der IGO Industries. Die Gruppe stattet etwa Spitäler und Industriekomplexe mit Technik aus, von Kühlungen über Heizungen und Lüftungen bis zur Beleuchtung. Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen auch international präsent.
