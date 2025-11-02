Ortner setzt auf Polen als Wachstumsmarkt

„Wir sind dort zu Hause, wo es kompliziert wird“, sagt Iris Ortner, Chefin der IGO Industries. Die Gruppe stattet etwa Spitäler und Industriekomplexe mit Technik aus, von Kühlungen über Heizungen und Lüftungen bis zur Beleuchtung. Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen auch international präsent.