Höhenrausch: Top-Manager jagt den Gipfelrekord

Herbert Tanner ist als Siemens-Boss in der Steiermark und in Kärnten für rund 500 Mitarbeiter verantwortlich. Auch in seiner Freizeit hat er sich ein hohes Ziel gesetzt: Er möchte alle „2000er“ in der Steiermark bezwingen – 961 hat er bereits geschafft.
Ohne Zweifel, als Leiter der Siemens-Standorte in der Steiermark und in Kärnten sowie Chef von rund 500 Mitarbeitern ist Herbert Tanner einer der Top-Manager unseres Landes. Das landläufige Image vom biederen Anzugträger passt aber so gar nicht zum gebürtigen Obersteirer.
