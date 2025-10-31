Visum für Afghanin, obwohl Scheinehe bekannt war

Ehefrau im Internet kennengelernt

Aber zurück zum Anfang der absurden Ämter-Geschichte. Im Internet hatte der vor sechs Jahren als sogenannter unbegleiteter Minderjährige illegal eingereiste Syrer seine künftige Frau durch ein Video-Telefonat kennengelernt. Nachdem sie sich nur ein Mal gesehen hatten, reiste der im Großraum Graz gemeldete junge Mann verbotenerweise in sein Heimatland Syrien und weiter zu der ihm versprochenen 25-Jährigen nach Afghanistan aus. Dort gab es beim ersten echten Treffen eine Trauung nach islamischem Recht.