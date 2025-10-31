Vorteilswelt
„Werte passen zu mir!“

ÖFB-Abwehr-Ass heuert bei Union Berlin an!

Frauenfußball
31.10.2025 17:00
Marina Georgieva
Marina Georgieva(Bild: GEPA)

Österreich hat eine neue Deutschland-Legionärin: Die zuletzt bei der Fiorentina in Italien aktiv gewesene und von einer Schulterverletzung zurückgeworfene Marina Georgieva heuert ab sofort in Deutschlands Frauen-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin an! Bei dem Hauptstadt-Klub trifft sie auf ihre ÖFB-Teamkollegin Eileen Campbell - zudem finden sich in der Herren-Mannschaft mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel zwei weitere Landsleute …

„Der Verein steht für Leidenschaft und Zusammenhalt, diese Werte passen einfach zu mir. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass hier mit einem klaren Plan und ambitionierten Zielen gearbeitet wird“, so Georgieva in ihrem Einstands-Statement als frischgebackene „Eiserne“. Sie möchte der Mannschaft nun mit ihrer Erfahrung weiterhelfen und die besondere Erfolgsgeschichte des Klubs weiter mitgestalten.

Georgieva spielt übrigens nicht zum ersten Mal in Deutschlands Frauen-Bundesliga: Im Alter von 19 Jahren wechselte sie einst vom SKN St. Pölten zum deutschen Kultklub 1. FFC Turbine Potsdam und eineinhalb Jahre später zum SC Sand.

Hier sehen Sie zwei Videos von einem krone.at-Interviewbesuch bei Marina Georgieva im vergangenen Jänner:

Danach folgten – lediglich anfangs sehr zufriedenstellende – Engagements bei Paris St.-Germain in Frankreich und bei der Fiorentina. Eine in ihrer Brisanz nicht erkannte Schulterverletzung sorgte letztlich für ihr Aus in Italien.

„Qualitäten, die unserem Team guttun werden!“
In Berlin will Georgieva nun also durchstarten – und bei der Union erwartet man sich denn auch einiges von der 48-fachen Teamspielerin. „Marina bringt internationale Erfahrung, Führungsstärke und defensive Stabilität mit – Qualitäten, die unserem Team guttun werden. Wir freuen uns, dass sie sich für Union Berlin entschieden hat und unseren Weg mitgehen möchte“, so Jennifer Zietz, Geschäftsführerin der Frauen-Abteilung des 1. FC Union Berlin.

