ÖFB-Abwehr-Ass heuert bei Union Berlin an!

„Der Verein steht für Leidenschaft und Zusammenhalt, diese Werte passen einfach zu mir. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass hier mit einem klaren Plan und ambitionierten Zielen gearbeitet wird“, so Georgieva in ihrem Einstands-Statement als frischgebackene „Eiserne“. Sie möchte der Mannschaft nun mit ihrer Erfahrung weiterhelfen und die besondere Erfolgsgeschichte des Klubs weiter mitgestalten.