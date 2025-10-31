Vorteilswelt
Druck von König?

Bruder von Epstein-Opfer meldet sich zu Wort

Royals
31.10.2025 17:43
Virginia Giuffre hat Prinz Andrew vorgeworfen, sie dreimal vergewaltigt zu haben. Sie war das ...
Virginia Giuffre hat Prinz Andrew vorgeworfen, sie dreimal vergewaltigt zu haben. Sie war das bekannteste Missbrauchsopfer im Epstein-Skandal (Archivbild).(Bild: AFP/APA/Photo by Steve Parsons and Ben Gabbe )

Nach der Degradierung von Prinz Andrew zum normalen Bürger hat sich nun der Bruder des bekanntesten Epstein-Opfers zu Wort gemeldet. Der britische König Charles III. setze US-Präsident Donald Trump unter Druck, die Akten zum Sexualstraftäter zu veröffentlichen, sagte Sky Roberts.

„Damit wir diese Monster verfolgen können.“ Die vergangenen 24 Stunden seien „ein Gefühlschaos“ gewesen, „aber wir sind einfach entschlossen, ihre Stimme nicht verstummen zu lassen“, sagte Roberts in einem Interview mit dem Sender Sky. Der König habe mit der Entscheidung, Andrew zu degradieren, ein Zeichen für den Rest der Welt gesetzt. „Es ist immer noch nicht genug, schließlich läuft er (Andrew, Anm.) als freier Mann herum.“

Roberts ist der Bruder von Virginia Giuffre, die im April dieses Jahres im Alter von 41 Jahren Suizid beging. Sie ist das prominenteste Opfer des Missbrauchsrings von Jeffrey Epstein, der über Jahre betrieben worden war. Giuffre hatte dem britischen Ex-Royal Andrew vorgeworfen, sie dreimal vergewaltigt zu haben. Nach der jüngsten Veröffentlichung ihrer Memoiren entzog der Palast Andrew am Donnerstagabend alle verbliebenen Titel und Ehrungen.

Lesen Sie auch:
Der Palast hat zur „finalen Demütigung“ für Andrew ausgeholt: Dem Bruder von König Charles wurde ...
Prinz wird ausradiert
„Finale Demütigung“ für Andrew im Epstein-Skandal
31.10.2025
Prinzentitel entzogen
Nur DIESE Verbindung zu den Royals bleibt Andrew
31.10.2025

Trump kannte Epstein
Andrew hat die Vorwürfe immer bestritten. Eine Zivilklage Giuffres endete in einem wohl millionenschweren Vergleich. Roberts sagte, er wäre „morgen in London“, wenn der König ein Gespräch anbieten würde.

Der Epstein-Skandal hatte auch US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten immer wieder beschäftigt. Er hatte im Wahlkampf die Freigabe aller Akten versprochen, gekommen ist es dazu bisher aber nicht. Er kannte Epstein. Als er im vergangenen September zum Staatsbesuch bei König Charles III. in Großbritannien war, wurde der Besuch von verschiedenen Protestaktionen begleitet.

