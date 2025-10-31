Bruder von Epstein-Opfer meldet sich zu Wort

Nach der Degradierung von Prinz Andrew zum normalen Bürger hat sich nun der Bruder des bekanntesten Epstein-Opfers zu Wort gemeldet. Der britische König Charles III. setze US-Präsident Donald Trump unter Druck, die Akten zum Sexualstraftäter zu veröffentlichen, sagte Sky Roberts.
„Damit wir diese Monster verfolgen können.“ Die vergangenen 24 Stunden seien „ein Gefühlschaos“ gewesen, „aber wir sind einfach entschlossen, ihre Stimme nicht verstummen zu lassen“, sagte Roberts in einem Interview mit dem Sender Sky. Der König habe mit der Entscheidung, Andrew zu degradieren, ein Zeichen für den Rest der Welt gesetzt. „Es ist immer noch nicht genug, schließlich läuft er (Andrew, Anm.) als freier Mann herum.“
Roberts ist der Bruder von Virginia Giuffre, die im April dieses Jahres im Alter von 41 Jahren Suizid beging. Sie ist das prominenteste Opfer des Missbrauchsrings von Jeffrey Epstein, der über Jahre betrieben worden war. Giuffre hatte dem britischen Ex-Royal Andrew vorgeworfen, sie dreimal vergewaltigt zu haben. Nach der jüngsten Veröffentlichung ihrer Memoiren entzog der Palast Andrew am Donnerstagabend alle verbliebenen Titel und Ehrungen.
Trump kannte Epstein
Andrew hat die Vorwürfe immer bestritten. Eine Zivilklage Giuffres endete in einem wohl millionenschweren Vergleich. Roberts sagte, er wäre „morgen in London“, wenn der König ein Gespräch anbieten würde.
Der Epstein-Skandal hatte auch US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten immer wieder beschäftigt. Er hatte im Wahlkampf die Freigabe aller Akten versprochen, gekommen ist es dazu bisher aber nicht. Er kannte Epstein. Als er im vergangenen September zum Staatsbesuch bei König Charles III. in Großbritannien war, wurde der Besuch von verschiedenen Protestaktionen begleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.