Brutale Schussattacke im Drogenmilieu vor Gericht

Monate später erwischt

Der Angeklagte sitzt währenddessen unberührt in der ersten Reihe. Er soll sein Opfer, einen damals 38-jährigen Russen aus Tschetschenien per WhatsApp-Nachrichten zu jenem folgenschweren Treffen beim Haidgatternpark gelotst haben. Als der Jüngere dort seinen grauen BMW X5 anhielt und das Fenster öffnete, verpasste ihm sein Widersacher eine Kugel in den Nacken- und Schulterbereich, und machte sich aus dem Staub. Erst zwei Monate später konnte er per europäischem Haftbefehl in der Schweiz ausgeforscht werden.