So wird das Wetter am Allerheiligen-Wochenende

Schal, Haube und Wintermantel beim Grabbesuch und Totengedenken, oder doch nur Pullover und Shirt? Abhängig ist das am Allerheiligen-Wochenende von Ort und Tageszeit. Denn während im Norden und Osten der Samstag nebelig startet, zeigt sich im Westen und Süden bereits von der Früh weg die Sonne.
Teils hält sich der Nebel- und Hochnebel am Samstag im nördlichen und östlichen Flachland sowie von Osttirol bis ins Südburgenland recht hartnäckig. Um die Mittagszeit steigen aber die Chancen auf Sonnenschein, so die Prognose von Geosphere Austria. Freundlicher präsentiert sich der Himmel von Vorarlberg bis in die Obersteiermark. Hier zeigt sich bereits von der Früh weg oft die Sonne. Nur vereinzelt stören in diesen Regionen ein paar Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordosten und in einigen Föhnstrichen lebhaft aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel und Sonnenschein 10 bis 20 Grad.
Auch am Sonntag, an Allerseelen, zeigen sich in so manchem Tal und Becken Nebelfelder. Doch im Laufe des Tages geben sie sich zumeist einmal mehr geschlagen und machen der Sonne Platz. Generell dichtere Bewölkung und einige Regenschauer ziehen aber bereits am Vormittag von Westen her auf und erreichen bis zum Abend Oberösterreich bis Kärnten. Ganz im Osten und gebietsweise auch am Alpenrand weht der Wind noch teils lebhaft aus südlichen Richtungen. Ansonsten ist es tagsüber zumeist windschwach. Frühtemperaturen 4 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 20 Grad.
Und die neue Woche? Da versetzt uns der Herbst am Montag mit einer rasch durchziehenden Kaltfront einen vorübergehenden Dämpfer. Grauer Himmel und Regenschauer bestimmen das Bild, die Schneefallgrenze sinkt und pendelt zwischen 1000 und 1600 Meter Seehöhe. Vom Westen her nähert sich jedoch Wetterbesserung. Schon am Vormittag lassen Schauer langsam nach und auch die Sonne kämpft sich hervor. Im Osten gelingt ihr das ab den Nachmittagsstunden. Die Temperaturen erreichen am Morgen 1 bis 11 Grad, am Nachmittag 8 bis 16 Grad.
Ab Dienstag setzt sich dann vorläufig stabiles Herbstwetter mit einigen Sonnenstunden durch, mit Höchstwerten von bis zu 17 Grad.
