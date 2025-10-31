So wird das Wetter am Allerheiligen-Wochenende

Teils hält sich der Nebel- und Hochnebel am Samstag im nördlichen und östlichen Flachland sowie von Osttirol bis ins Südburgenland recht hartnäckig. Um die Mittagszeit steigen aber die Chancen auf Sonnenschein, so die Prognose von Geosphere Austria. Freundlicher präsentiert sich der Himmel von Vorarlberg bis in die Obersteiermark. Hier zeigt sich bereits von der Früh weg oft die Sonne. Nur vereinzelt stören in diesen Regionen ein paar Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Nordosten und in einigen Föhnstrichen lebhaft aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel und Sonnenschein 10 bis 20 Grad.