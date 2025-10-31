Frankreichs Minister besuchte Sarkozy im Gefängnis

Kurz zuvor war der Ex-Präsident auch von Staatschef Emmanuel Macron empfangen worden. Das sei „normal“, verteidigte sich Macron. Darmanin hatte öffentlich seine „Trauer“ über Sarkozys Gefängnisstrafe wegen geplanter Korruption bekundet. Dieser war im September im Zusammenhang mit einer Affäre um Wahlkampfgelder aus Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, dass er enge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihn mit der libyschen Staatsführung verhandeln ließ, um Geld für seinen Wahlkampf 2007 zu bekommen.