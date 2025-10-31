Paris stellt Madonnas legendäres Nackt-Cover nach

Hot, hotter, Paris Hiltons Halloween-Kostüm! Wobei von einem Kostüm in diesem Fall wohl eher nicht die Rede sein kann. Die Hotel-Erbin stellte zum schaurigen Fest nämlich kurzerhand das legendäre Nackt-Cover zu Madonnas Hit-Album „Material Girl“ nach.
Eigentlich gilt Heidi Klum ja als die „Queen of Halloween“, doch während sich die 52-Jährige bei den Tipps für ihr diesjähriges Halloween-Kostüm überraschend bedeckt hielt, zeigte Paris Hilton, dass sie dem Model den Titel locker streitig machen könnte.
Latex-Britney und nackte Madonna
Auf Instagram frönt das ehemalige It-Girl nämlich schon seit Tagen der Freude an der Verkleidung und hat sich in diesem Jahr vor allem die größten Queens der Pop-Musik zum Vorbild genommen.
Britney, bist du es? Paris Hilton verwandelte sich in eine täuschend echte Spears:
Und während ihre Interpretation von Britney Spears im roten Latex-Anzug zwar sexy, aber doch recht züchtig ausfiel, ging es Hilton bei ihrem Madonna-Kostüm an die Wäsche.
Denn Paris hatte sich nicht etwa den ikonischen Cone-Bra oder den 80er-Jahre-Look der heute 67-Jährigen mit Dauerwelle und Tüllrock ausgesucht. Nein, sie stellte das legendäre Cover von Madonnas „Material Girl“-Platte nach.
Hier können Sie sich durch die Bilder von Paris Hilton als sexy Halloween-Madonna klicken:
Was Hilton dazu brauchte? Nicht viel! Lediglich eine hellblaue Seidendecke, in die sie sich wie einst die „Queen of Pop“ hüllte. Darunter hielt es Hilton wie ihr Vorbild und trug – genau – rein gar nichts!
Fans aus dem Häuschen
Ganz schön heiß, finden auch die Fans, die die Bilderstrecke der sexy Paris-Madonna mit zahlreichen Herzchen- und Flammen-Emojis kommentierten. Und selbst Promi-Kolleginnen blieb angesichts dieser Bilder wohl die Spucke weg, denn Chelsea Handler kommentierte etwa mit: „Oh, là, là“, während Stars wie Lindsay Lohan, Helena Christensen oder Tallulah Willis auf den „Gefällt mir“-Button drückten.
Hier gibt‘s Paris Hilton auch noch im Video als Madonna zu sehen:
Bleibt eigentlich nur die Frage, ob sich Paris Hilton auch wirklich traut, als halb nackter Madonna-Klon bei der nächstbesten Halloween-Party aufzukreuzen ...
