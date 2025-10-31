Paris stellt Madonnas legendäres Nackt-Cover nach

Fans aus dem Häuschen

Ganz schön heiß, finden auch die Fans, die die Bilderstrecke der sexy Paris-Madonna mit zahlreichen Herzchen- und Flammen-Emojis kommentierten. Und selbst Promi-Kolleginnen blieb angesichts dieser Bilder wohl die Spucke weg, denn Chelsea Handler kommentierte etwa mit: „Oh, là, là“, während Stars wie Lindsay Lohan, Helena Christensen oder Tallulah Willis auf den „Gefällt mir“-Button drückten.