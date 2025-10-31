Wurde Museum in Landeschef-Heimat bevorzugt?

Wer hat im Hintergrund welche Rolle gespielt?

Weber hat bereits eine Landtagsanfrage eingebracht, adressiert ist diese an die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink und Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP). Unter anderem will der Grünen-Kultursprecher wissen, welche verbindlichen Kriterien das Land bei Jahres- und Projektförderungen für Museen vorgibt, für welche Einrichtungen die Landesregierung direkt Förderungen vergibt und wie viel Geld genau in den vergangenen Jahren an die Museumswelt Frastanz geflossen ist.