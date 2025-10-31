Vorteilswelt
Bis in den März

Schweizerhaus verabschiedet sich in Winterpause

Wien
31.10.2025 16:00
Familie Kolarik ist mit der Saison zufrieden.
Familie Kolarik ist mit der Saison zufrieden.

Wie jedes Jahr am 31. Oktober verabschiedet sich das Schweizerhaus in die Winterpause. Am letzten Tag wurde aber noch ausgiebig gefeiert.

0 Kommentare

Wie jedes Jahr am 31. Oktober verabschiedet sich das legendäre Schweizerhaus im Prater in die Winterpause. Bereits um 11 Uhr vormittags wartete die Menschentraube auf Einlass, um noch ein letztes Mal in diesem Jahr saftige Stelzen und Krügerl Budweiser zu genießen.

Die Öfen in der Küche laufen auf Hochtouren.
Die Öfen in der Küche laufen auf Hochtouren.
Live-Musik sorgt für Stimmung.
Live-Musik sorgt für Stimmung.
Das Bier fließt in Strömen.
Das Bier fließt in Strömen.

Stimmung ausgelassen
Die Stimmung war hervorragend, trotz teils verregnetem Sommer ist man mit dem Umsatz und der Saison im Ganzen zufrieden.

Vor einer Woche feierte übrigens Chef Karl Kolariks seinen 80. Geburtstag, natürlich mit einer großen Sause. Für alle Schweizerhaus-Fans heißt es nun warten: Am 15. März um 11 Uhr wird wieder geöffnet.

