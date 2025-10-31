Schweizerhaus verabschiedet sich in Winterpause

Wie jedes Jahr am 31. Oktober verabschiedet sich das Schweizerhaus in die Winterpause. Am letzten Tag wurde aber noch ausgiebig gefeiert.
Wie jedes Jahr am 31. Oktober verabschiedet sich das legendäre Schweizerhaus im Prater in die Winterpause. Bereits um 11 Uhr vormittags wartete die Menschentraube auf Einlass, um noch ein letztes Mal in diesem Jahr saftige Stelzen und Krügerl Budweiser zu genießen.
Stimmung ausgelassen
Die Stimmung war hervorragend, trotz teils verregnetem Sommer ist man mit dem Umsatz und der Saison im Ganzen zufrieden.
Vor einer Woche feierte übrigens Chef Karl Kolariks seinen 80. Geburtstag, natürlich mit einer großen Sause. Für alle Schweizerhaus-Fans heißt es nun warten: Am 15. März um 11 Uhr wird wieder geöffnet.
