49 Menschen werden in Österreich pro Jahr getötet

Die meisten Opfer waren zwischen 45 und 49 Jahre alt. Hohe Werte gab es aber auch bei Kindern unter fünf Jahren und bei Menschen über 65 Jahren, wobei diese Zahlen erst seit 2002 erfasst werden. Die Opfer-Täter-Beziehungsdaten würden noch fehlen, sagte Loidl. Oft gehe es um Dynamiken in Beziehungen. Es sei aber schwierig, bei jedem Frauenmord von einem Femizid zu sprechen. Femizid meint die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, weil sie beispielsweise das klassische Rollenbild nicht erfüllt.