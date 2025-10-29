Autohersteller beklagen zunehmenden Chipmangel

IHS: „Keine größeren Auswirkungen auf Österreich“

Holger Bonin, Chef vom Institut für Höhere Studien (IHS), erwartet durch den Chipmangel in der deutschen Autoindustrie keine größeren Auswirkungen auf Österreich. „Für dieses Jahr wird es nicht mehr viel ausmachen“, sagte Bonin am Mittwoch. Das „größere Risiko“ für Österreichs Wirtschaft sei die US-Zollpolitik. Die EU hat den USA beim Abschließen des Zolldeals auch 600 Milliarden Dollar (516 Milliarden Euro) zusätzlicher Investitionen in den Vereinigten Staaten zugesichert sowie versprochen, deutlich mehr US-Flüssigerdgas, -Öl und -Kernbrennstoffe zu kaufen.