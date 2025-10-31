Brand bei Recyclinghof ließ Alarmglocken schrillen

Brandursache noch unklar

Die genaue Ursache steht noch nicht fest und muss erst ermittelt werden. „Auf dem Recyclinghof werden auch Akkus entgegengenommen“, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Personen seien bei dem Brand zum Glück nicht verletzt worden. Die Feuerwehr stand mit etwa 40 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.