Einsatz in Kufstein

Brand bei Recyclinghof ließ Alarmglocken schrillen

Tirol
31.10.2025 16:00
Rund 40 Florianijünger wurden zu dem Brand gerufen. Der Einsatz dauerte eine Stunde.
Rund 40 Florianijünger wurden zu dem Brand gerufen. Der Einsatz dauerte eine Stunde.(Bild: ZOOM Tirol)

Feueralarm im Tiroler Kufstein: Am Areal eines Recyclinghofes brach in einem Sperrmüllcontainer aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen und Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 21 Uhr brach der Brand im Bereich eines Sperrmüllcontainers am Recyclinghof in Kufstein/Endach aus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein entleerten den Container daraufhin vollständig und konnten gegen 21.50 Uhr „Brand aus“ geben. 

In einem Sperrmüllcontainer brach der Brand aus.
In einem Sperrmüllcontainer brach der Brand aus.(Bild: ZOOM Tirol)

Brandursache noch unklar
Die genaue Ursache steht noch nicht fest und muss erst ermittelt werden. „Auf dem Recyclinghof werden auch Akkus entgegengenommen“, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Personen seien bei dem Brand zum Glück nicht verletzt worden. Die Feuerwehr stand mit etwa 40 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Böse Erinnerungen an Brände
Der Brand weckte böse Erinnerungen. Erst Ende September hatte es in Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) Feueralarm in einem Entsorgungsbetrieb gegeben. Im August brannte es in Pill (Bezirk Schwaz) und Ende Juni in Nußdorf-Debant (Osttirol) auf Recyclinganlagen.

