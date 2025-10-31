„Glaube, dass sie als Schutzengel bei uns sind“

Katharina Rhomberg, derzeit Österreichs beste Springreiterin, hat nach ihren Erfolgen in Rom und Rabat bei der Global Champions Tour – die auch in Schönbrunn Halt machte – nun einen Podestplatz in der Slowakei erreicht. Doch der Turnierstress hält die 33-Jährige nicht davon ab, in Bratislava eine Kirche aufzusuchen, um eine Kerze anzuzünden. „Egal, wo man ist – man kann immer fest an die Menschen denken, die einem wichtig waren und sie immer im Herz behalten“, erklärt Rhomberg.