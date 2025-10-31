Vorteilswelt
Springreit-Ass

„Glaube, dass sie als Schutzengel bei uns sind“

Sport-Mix
31.10.2025 16:30
Für Katharina Rhomberg ist Allerheiligen sehr wichtig.
Für Katharina Rhomberg ist Allerheiligen sehr wichtig.

Kirche statt Kaffeehaus, Gedanken statt Galopp. Für Österreichs Springreiterinnen und Springreiter ist Allerheiligen mehr als nur ein freier Tag im Kalender... 

Katharina Rhomberg, derzeit Österreichs beste Springreiterin, hat nach ihren Erfolgen in Rom und Rabat bei der Global Champions Tour – die auch in Schönbrunn Halt machte – nun einen Podestplatz in der Slowakei erreicht. Doch der Turnierstress hält die 33-Jährige nicht davon ab, in Bratislava eine Kirche aufzusuchen, um eine Kerze anzuzünden. „Egal, wo man ist – man kann immer fest an die Menschen denken, die einem wichtig waren und sie immer im Herz behalten“, erklärt Rhomberg.

Rhomberg ist Österreichs Nummer eins.
Rhomberg ist Österreichs Nummer eins.

Ein Tag für die ganze Familie
Daheim in Vorarlberg geht sie mit ihrer ganzen Familie zu den Gräbern, bevor bei Kaffee und Kuchen Geschichten über die Verstorbenen erzählt werden. „Das ist jedes Jahr ein schönes Ritual“, erzählt die Springreiterin und ergänzt „außerdem glaube ich fest daran, dass Verstorbene noch als Schutzengel bei uns auf der Erde sind und uns in schwierigen Momenten helfen.“

Ein wichtiger Tag auch für die Jungen
Auch Nachwuchstalent Tobias Pfingstl spürt die besondere Stimmung rund um Allerheiligen. „An diesem Tag denkt man einfach ganz besonders an die verstorbenen Angehörigen, das ist traurig, ja – aber auch schön, dass es einen Tag gibt, an dem man sie ehrt.“ Training und Wettkämpfe laufen trotzdem weiter. „Aber rund um Halloween haben wir oft Turniere mit Kostümwettbewerben – das bringt dann wieder etwas Leichtigkeit in diese Zeit“, schmunzelt Pfingstl.

Auch Tobias Pfingstl spürt die besondere Stimmung rund um Allerheiligen.
Auch Tobias Pfingstl spürt die besondere Stimmung rund um Allerheiligen.

Zwischen Andacht und Adrenalin zeigen die österreichischen Reiter, dass Sport und Gefühl kein Widerspruch sind. Sie leben vor, was wahrer Sportgeist bedeutet: mit Leidenschaft im Sattel und mit Herz bei den Menschen, die sie geliebt und geprägt haben.

Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
