Syrer verlieren bei Heimreise Schutzstatus

Ausnahmen für Tod naher Angehöriger

Syrerinnen und Syrer verlieren also weiter ihren Schutzanspruch in Deutschland, wenn sie in ihr Herkunftsland reisen und das bekannt wird. Dann wird nämlich vermutet, dass die Voraussetzungen für Schutz nicht mehr vorliegen. Ausnahmen gibt es nur in sehr wenigen Fällen, etwa wenn ein naher Angehöriger im Sterben liegt.