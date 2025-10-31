Arbeiter stürzte mit Kran von Autobahnbrücke

Zum Liegen gekommen sein soll die Arbeitsmaschine – mutmaßlich handelt es sich um einen Kran – in einem Bachbett zwischen Trebesing und Seeboden, nachdem sie etwa 30 bis 40 Meter von der A10 Tauernbahn in den Abgrund gestürzt war. Wie die „Krone“ erfuhr, soll sich der Lenker noch in der Arbeitsmaschine befunden haben.