Arbeiter stürzte mit Kran von Autobahnbrücke

Zu einem besonders schrecklichen Vorfall kam es Freitagmittag im Liesertal in Kärnten. Laut ersten Informationen soll ein Arbeiter samt seiner Maschine von einer Autobahn in die Tiefe gestürzt sein.
Zum Liegen gekommen sein soll die Arbeitsmaschine – mutmaßlich handelt es sich um einen Kran – in einem Bachbett zwischen Trebesing und Seeboden, nachdem sie etwa 30 bis 40 Meter von der A10 Tauernbahn in den Abgrund gestürzt war. Wie die „Krone“ erfuhr, soll sich der Lenker noch in der Arbeitsmaschine befunden haben.
Gleich mehrere Feuerwehren aus dem Raum Oberkärnten waren sofort zu Hilfe geeilt, mittlerweile ist der Einsatz wieder beendet. Wie es zu dem Arbeitsunfall gekommen ist, wird nun ermittelt.
Die Brückenbaustelle gilt als eine der spannendsten in Österreich – denn die 600 Meter lange und 6500 Tonnen schwere Brücke wurde erst vor Kurzem mithilfe einer spektakulären und einzigartigen Methode um insgesamt sechs Meter in die Luft gehoben. Die „Krone“ besuchte die Baustelle im Februar.
