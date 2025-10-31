Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 bis 40 Meter tief

Arbeiter stürzte mit Kran von Autobahnbrücke

Kärnten
31.10.2025 12:47

Zu einem besonders schrecklichen Vorfall kam es Freitagmittag im Liesertal in Kärnten. Laut ersten Informationen soll ein Arbeiter samt seiner Maschine von einer Autobahn in die Tiefe gestürzt sein.

0 Kommentare

Zum Liegen gekommen sein soll die Arbeitsmaschine – mutmaßlich handelt es sich um einen Kran – in einem Bachbett zwischen Trebesing und Seeboden, nachdem sie etwa 30 bis 40 Meter von der A10 Tauernbahn in den Abgrund gestürzt war. Wie die „Krone“ erfuhr, soll sich der Lenker noch in der Arbeitsmaschine befunden haben.

Gleich mehrere Feuerwehren aus dem Raum Oberkärnten waren sofort zu Hilfe geeilt, mittlerweile ist der Einsatz wieder beendet. Wie es zu dem Arbeitsunfall gekommen ist, wird nun ermittelt.

Auf der A10 wird die Brücke im Liesertal saniert.
Auf der A10 wird die Brücke im Liesertal saniert.(Bild: Elisa Aschbacher)

Die Brückenbaustelle gilt als eine der spannendsten in Österreich – denn die 600 Meter lange und 6500 Tonnen schwere Brücke wurde erst vor Kurzem mithilfe einer spektakulären und einzigartigen Methode um insgesamt sechs Meter in die Luft gehoben. Die „Krone“ besuchte die Baustelle im Februar.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kärnten
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
30 bis 40 Meter tief
Arbeiter stürzte mit Kran von Autobahnbrücke
Frische trifft Schärfe
Spicy Margarita: Höllisch guter Halloween-Cocktail
Nulllohnrunde
Landespolitik verzichtet auf Gehaltserhöhung
Krone Plus Logo
„Nur die Luft fehlt“
Fünf Jahre weg vom Eis! Jetzt ist KAC-Champ zurück
Für Südkärnten
Ein Bahnhof als Drehkreuz für die gesamte Region
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine