Sweeney kassiert für Naked-Dress Mega-Shitstorm

„Sie steht am Rednerpult bei der ,Power of Women‘-Gala und spricht darüber, unterschätzt zu werden, während sie ein Kleid trägt, das ihren Körper mehr zur Schau stellt als ihre Botschaft“, schüttelte noch ein Fan den Kopf. Eine Kritik, die auf Zustimmung trifft: „Erst will sie ernst genommen werden – und dann präsentiert sie ihren Busen.“