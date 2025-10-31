Sweeney kassiert für Naked-Dress Mega-Shitstorm

Damit hat Sydney Sweeney wohl nicht gerechnet! Denn nach ihrem wohl heißesten Look aller Zeiten, den sie bei der „Power of Women“-Gala des Magazins „Variety“ getragen hatte, hagelte es für die Schauspielerin nun einen riesengroßen Shitstorm.
In ihrer Rede sprach Sweeney über die Stärke der Frauen und Selbstbestimmung. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, unterschätzt zu werden, wenn andere einen definieren, bevor man selbst die Chance hatte, sich selbst zu definieren“, erklärte die 28-Jährige.
Und sie wisse, „wie es sich anfühlt, beweisen zu müssen, dass man es verdient, hier zu sein, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden“.
Doch die starken Worte Sweeneys verhallten fast ungehört. Der Grund: Alle Welt blickte nur auf das Naked-Dress, das die Hollywood-Schönheit an diesem Abend übergezogen hatte, und das mehr preisgab, als es verhüllte.
„... und dann präsentiert sie ihren Busen“
Ein modisches Eigentor? Im Netz wird jedenfalls heftigst diskutiert – und kritisiert! „Wie kann man bei einer ,Power of Women‘-Gala über Selbstachtung reden, während man halb nackt auftritt?“, schimpfte ein Instagram-User. „Schönes Kleid, falsche Gelegenheit“, stellte ein anderer fest.
„Sie steht am Rednerpult bei der ,Power of Women‘-Gala und spricht darüber, unterschätzt zu werden, während sie ein Kleid trägt, das ihren Körper mehr zur Schau stellt als ihre Botschaft“, schüttelte noch ein Fan den Kopf. Eine Kritik, die auf Zustimmung trifft: „Erst will sie ernst genommen werden – und dann präsentiert sie ihren Busen.“
„Dieses Kleid verleiht keine Stärke – es raubt sie“, wetterte noch ein Fan, während einer fast verzweifelt erklärte: „Wie soll ich mich da auf ihre Rede konzentrieren, wenn das Erste, was präsentiert wird, ihre Brust ist?“
„Es ist schwer, heiß zu sein“
Unterstützung erhielt Sweeney unterdessen von einem Hollywood-Superstar. Sharon Stone ergriff im Red-Carpet-Interview mit „Variety“ für die 28-Jährige, die auch schon in der Vergangenheit wegen ihres Sexappeals angefeindet wurde, Partei.
„Es ist völlig in Ordnung, das zu nutzen, was Mama einem mitgegeben hat. Das ist wirklich okay“, schmunzelte Stone, die dank des Films „Basic Instinct“ einst selbst zur Erotik-Ikone wurde.
Und fuhr fort: „Es ist schwer, heiß zu sein – und ich glaube, das wissen wir alle. Es ist absolut in Ordnung, jede einzelne Portion deiner Attraktivität zu nutzen – hier und jetzt – und das Beste daraus zu machen.“
