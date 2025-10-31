Ukraine will Putins Prestigeprojekt zerstört haben

Die verdeckte Operation, deren Details erst jetzt bekannt wurden, zeigt, wie weit der Geheimkrieg zwischen Russland und der Ukraine inzwischen reicht. Sollte sich die Zerstörung des Systems in Kapustin Jar bestätigen, wäre dies ein beispielloser Schlag gegen Russlands strategische Rüstungsprogramme – und ein Zeichen, dass selbst tief im Landesinneren keine Waffe mehr völlig sicher ist.