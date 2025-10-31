Nur mehr 32 Grad Körpertemperatur

In den Bergen ist schon Winter. Das erfuhr ein 31-jähriger Tscheche im Steinernen Meer. Die Nacht musste er bei Schneefall im Freien verbringen. Die Bergwacht Ramsau rettete ihm das Leben, da der Mann nur mehr eine Körpertemperatur von 32 Grad hatte.
Der 31-Jährige war bereits seit vier Tagen am Berg unterwegs, zunächst über Kuchl und das Bluntautal ins Hagengebirge aufgestiegen und hatte dann weiter versucht, den Königssee zu umrunden.
Offenbar hatte er das Wetter unterschätzt: Die Nacht auf Dienstag musste er im Freien am Hundstodgatterl in tiefem Schnee verbringen.Via Satellit rief er den Notruf von seinem Handy aus, allerdings erst am Dienstagmorgen.
Das Problem: Die Bergretter konnten ihn nicht zurückrufen, da er kein Netz hatte. Trotz der tief hängenden Wolken konnte der Rettungshubschrauber Christoph 14 gegen 8 Uhr ausrücken und die Bergwacht konnte den Mann retten.
