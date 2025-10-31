Der Druck hinterlässt bei Letsch Spuren

Der Druck beim FC Red Bull Salzburg ist allgegenwärtig. Wer hier Cheftrainer wird, muss abliefern – das macht sich bei Thomas Letsch zunehmend bemerkbar. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.
Am Tag nach dem Zittersieg im Cup gegen die WSG Tirol bat der Klub zu einer Pressekonferenz. Dabei kam die kritische Sichtweise auf das Spiel der Bullen zur Sprache. „Die kommt von euch, nicht von uns“, erklärte der Deutsche genervt in Richtung der Journalisten. „Wir haben gewonnen, aber ich habe den Eindruck, das honoriert niemand mehr. Es freut sich keiner mehr.“ Rumms!
Hier die Fakten:
*) Salzburg steht im Cup-Viertelfinale!
*) In der Bundesliga liegt man mit Sturm (ein Spiel weniger) an der Spitze!
*) Die Letsch-Elf ist auf nationaler Ebene seit fünf Partien ungeschlagen.
*) Die Mannschaft tritt wieder als Einheit auf.
Zur Wahrheit gehört allerdings auch:
*) Salzburg hält in der Europa League nach drei Spielen bei null Punkten.
*) Der Punkteschnitt unter Letsch (1,60) ist der schlechteste seit dem Einstieg von Red Bull 2005!
*) Spielerisch sind starke Leistungen wie gegen Porto mittlerweile die Ausnahme, wenig begeisternde Auftritte wie gegen die WSG längst die Regel.
Letsch hatte zehn Monate Zeit für eine spielerische Weiterentwicklung. Bisher blieb sie aus. Das mag ihm nicht gefallen, aber dieser bitteren Wahrheit muss sich der Trainer stellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.