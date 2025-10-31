Vorteilswelt
Dilemma bei Terminen

Wenige Augenärzte: 15 Monate warten auf Kontrolle

Kärnten
31.10.2025 18:00
Für einen Termin beim Augenarzt braucht es Geduld. Patienten warten oft monatelang.
Für einen Termin beim Augenarzt braucht es Geduld. Patienten warten oft monatelang.(Bild: Wenzel Markus)

Ein Facharzt für 10.000 Einwohner: Patienten in Kärnten müssen mehr als ein Jahr warten, wenn sie überhaupt noch einen Termin bei einem Augenarzt bekommen wollen – auch, wenn es nur um eine Kontrolle geht.

Unglaubliche 15 Monate soll eine Völkermarkterin aktuell auf ihren Kontroll-Termin beim Augenarzt warten. „Als Notfall können wir Sie nur ans Krankenhaus verweisen. Sonst müssen Sie warten“, heißt es auf Nachfrage. In Villach wartet man zwischen sechs und zehn Monaten, bis man ins Arztzimmer darf. Auch im Bezirk Klagenfurt-Land benötigen Patienten Geduld.

