Wenige Augenärzte: 15 Monate warten auf Kontrolle

Unglaubliche 15 Monate soll eine Völkermarkterin aktuell auf ihren Kontroll-Termin beim Augenarzt warten. „Als Notfall können wir Sie nur ans Krankenhaus verweisen. Sonst müssen Sie warten“, heißt es auf Nachfrage. In Villach wartet man zwischen sechs und zehn Monaten, bis man ins Arztzimmer darf. Auch im Bezirk Klagenfurt-Land benötigen Patienten Geduld.