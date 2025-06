Mazda CX-80: Als Plug-in-Hybrid eine gute Wahl?

Das Fahrwerk wirkt – sehr kritisch betrachtet – noch nicht so ganz vollständig ausgereift. Es ist zwar bei Weitem besser, als es am Anfang beim CX-60 war, aber es sind noch immer die Federn ein wenig zu hart und dafür die Dämpfer eine Spur zu weich. Die Mazda-Ingenieure haben viel aus der anfänglichen Kritik am CX-60 gelernt. Bei dem haben sie Geometrie und Dämpfung der Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung geändert. An der Hinterradaufhängung kommen weichere Federn in Verbindung mit strafferen Stoßdämpfern zum Einsatz, außerdem haben sie hinten den Federweg vergrößert. Das hat zur Folge, dass sich der CX-60 mittlerweile viel besser fährt als noch zu Marktstart. Das gilt auch für den Plug-in-Hybrid-Antrieb, der zu Beginn erstaunlich schlecht funktioniert hat. Von all dem profitiert der CX-80, der seinem kleineren Bruder technisch entspricht und mit dem er gemeinsam entwickelt wurde.