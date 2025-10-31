Mikl-Leitner fordert Kopftuchverbot in Verfassung

Richtung vorgegeben

In Niederösterreich haben ÖVP und Freiheitliche im Aktionsplan gegen den radikalen Islam bereits festgeschrieben, dass vom Bund ein Kopftuchverbot durch ein Verfassungsgesetz durchgesetzt werden soll. „Damit haben wir die Richtung vorgegeben“, poltert Mikl-Leitner gen Wien. Und richtet an alle Bundespolitiker, die noch zögern, die Frage: „Will man jetzt ein Kopftuchverbot, oder nicht?“ Wenn man eines wolle, solle man die parlamentarische Möglichkeit nützen und ein entsprechendes Verfassungsgesetz beschließen.