ÖGB-Chef: „Krisen-Abschlüsse kein Dauerzustand!“

Zum Beispiel?

Beispielsweise sind wir im Friseurgewerbe bei 1965 Euro brutto im Monat, in der Schuhindustrie bei 1945,25 Euro und im chemischen Gewerbe bei 1989,40 Euro. Aus meiner Sicht sollte es keine Arbeit geben, die nicht mindestens zweitausend Euro bei Vollzeit wert ist.

Den Unternehmen machen die hohen Lohnnebenkosten zu schaffen und sie würden diese gerne gesenkt sehen. Was sagen Sie dazu?

Kosten sind es für die Unternehmer, aber für die Arbeitnehmer sind es Leistungen. Wenn der Unternehmer etwas für die Pension einzahlt, ist es gut für den Arbeitnehmer. Wenn er etwas für die Krankenversicherung oder für die Unfallversicherung zahlt, ist es gut für den Arbeitnehmer. Auch die betriebliche Vorsorge, die Abfertigung neu, ist Teil der Lohnnebenkosten. Ebenso der Beitrag zum Insolvenzentgeltfonds, der Beschäftigten den Lohn zahlt, wenn der Betrieb nicht mehr zahlen kann.