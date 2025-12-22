London: Neue Banksy-Graffitis sorgen für Aufsehen

Manche vermuten, Banksy wolle Obdachlosigkeit thematisieren

Eine weitere Theorie hängt mit dem Ort eines der Graffitis zusammen. Neben dem Fundort der Malerei ragt das „Centre Point“-Hochhaus in die Höhe – Ein Wohnhaus mit Luxus-Apartments, von denen viele unbewohnt sind. Heute heißt eine bekannte Organisation, die Wohnungslose unterstützt und deren Schirmherr Thronfolger Prinz William ist, „Centrepoint“, wie die „Tagesschau“ berichtet. Benannt nach eben jenem Gebäude, mit dem Ruf, eine Schande für Wohnungslose zu sein, während Immobilienentwickler damit Geld verdienten. Hinzu kommt, dass auf den Gehsteigen der Straße jede Nacht hunderte Obdachlose schlafen.