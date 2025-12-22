Rätseln über Botschaft
London: Neue Banksy-Graffitis sorgen für Aufsehen
In London sind zwei neue Graffitis aufgetaucht, die dem Künstler Banksy zugeschrieben werden. Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Nun rätseln viele über die Message hinter den Kunstwerken.
Die zwei Graffitis sind nahezu identisch. Eines davon wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park.
Künstler teilte sein Werk auf Instagram
Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, hatte sich über Stunden nicht zu den Werken bekannt. Am Nachmittag postete er auf seiner Instagramseite Bilder von dem Motiv in Bayswater. Britische Medien hatten zuvor gerätselt, ob es sich nicht um das Werk einer Nachahmerin oder eines Nachahmers handle. Viele Menschen machten Fotos von sich mit den Graffitis im Hintergrund.
Fans rätseln über die Botschaft der Kunstwerke
Was die beiden Kinder, die in den Himmel starren, ausdrücken sollen, dazu fällt den Passanten einiges ein – sowohl positive Botschaften, als auch Bedrückendes. Die einen glauben, Banksy wolle damit sagen „schaut euch die Stadt an, bewundert die Sehenswürdigkeiten“, wieder andere meinen, die Graffitis sollen einen gefallenen Soldaten zeigen, dessen inneres Kind den Weg in Richtung Himmel weist.
Manche vermuten, Banksy wolle Obdachlosigkeit thematisieren
Eine weitere Theorie hängt mit dem Ort eines der Graffitis zusammen. Neben dem Fundort der Malerei ragt das „Centre Point“-Hochhaus in die Höhe – Ein Wohnhaus mit Luxus-Apartments, von denen viele unbewohnt sind. Heute heißt eine bekannte Organisation, die Wohnungslose unterstützt und deren Schirmherr Thronfolger Prinz William ist, „Centrepoint“, wie die „Tagesschau“ berichtet. Benannt nach eben jenem Gebäude, mit dem Ruf, eine Schande für Wohnungslose zu sein, während Immobilienentwickler damit Geld verdienten. Hinzu kommt, dass auf den Gehsteigen der Straße jede Nacht hunderte Obdachlose schlafen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.