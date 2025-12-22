Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbindung noch unklar

Zwei weitere Schuss-Tatorte in Hollabrunn entdeckt

Niederösterreich
22.12.2025 18:05
Eines der Einschusslöcher im Grünen-Büro in Hollabrunn
Eines der Einschusslöcher im Grünen-Büro in Hollabrunn(Bild: GRÜNE)

Der Schuss auf die albanische Moschee in Hollabrunn war keine Einzeltat: Obwohl derzeit noch keine Verbindung hergestellt werden konnte, wird intensiv geprüft, ob die nun entdeckten Projektile im Büro der Grünen und auf einem parkenden Auto in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

0 Kommentare

Der Schuss auf die Moschee ereignete sich, wie berichtet, gegen Mitternacht in der Nacht auf Sonntag. Wie sich nun herausstellte, wurde aber auch auf einen Pkw, der eineinhalb Kilometer entfernt war, geschossen. Die Polizei konnte bereits ein Projektil sichern.

Auch das Parteilokal der Grünen war Ziel eines Schützen
Zudem wurden zwischen Freitag und Montag zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen abgegeben, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Die „Krone“ fragte beim Grünen LAbg. Georg Ecker nach: „Weil der Vorfall erst später entdeckt worden ist, haben wir noch keine gesicherten Angaben.Wir verurteilen derartige politische Gewalttaten aufs Schärfste. Auch die ÖVP, die zuletzt mit Inseraten hetzerische Stimmung gemacht hat, trägt verstärkt politische Mitverantwortung für derartige Taten und ist aufgerufen, wieder für ein friedliches Zusammenleben einzutreten“, kann sich der Abgeordnete nicht verkneifen.

Auf das Büro der Grünen sind zwei Schüsse abgegeben worden.
Auf das Büro der Grünen sind zwei Schüsse abgegeben worden.(Bild: GRÜNE)

Vor allem religiöse Motive stehen nach wie vor im Fokus
Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung jedenfalls untersucht die Vorfälle, um mögliche religiöse oder politische Motive zu klären. Die kriminaltechnische Prüfung der Projektile soll klären, ob sie von derselben Waffe stammen. Die Polizei in Hollabrunn verstärkt die Streifentätigkeit. 

Lesen Sie auch:
Das Einschussloch in der Tür
Staatsschutz ist aktiv
Schuss auf Moschee ging bis in den Innenhof durch
22.12.2025

Hinweise dringend erbeten
Hinweise können an die Polizeiinspektion Hollabrunn gerichtet werden. Entgegengenommen werden sie unter der Telefonnummer 059 133/3410.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hollabrunn
Polizei
MoscheeAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.567 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.016 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
103.921 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf