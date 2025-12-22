Zwei weitere Schuss-Tatorte in Hollabrunn entdeckt

Der Schuss auf die albanische Moschee in Hollabrunn war keine Einzeltat: Obwohl derzeit noch keine Verbindung hergestellt werden konnte, wird intensiv geprüft, ob die nun entdeckten Projektile im Büro der Grünen und auf einem parkenden Auto in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.
Der Schuss auf die Moschee ereignete sich, wie berichtet, gegen Mitternacht in der Nacht auf Sonntag. Wie sich nun herausstellte, wurde aber auch auf einen Pkw, der eineinhalb Kilometer entfernt war, geschossen. Die Polizei konnte bereits ein Projektil sichern.
Auch das Parteilokal der Grünen war Ziel eines Schützen
Zudem wurden zwischen Freitag und Montag zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen abgegeben, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Die „Krone“ fragte beim Grünen LAbg. Georg Ecker nach: „Weil der Vorfall erst später entdeckt worden ist, haben wir noch keine gesicherten Angaben.Wir verurteilen derartige politische Gewalttaten aufs Schärfste. Auch die ÖVP, die zuletzt mit Inseraten hetzerische Stimmung gemacht hat, trägt verstärkt politische Mitverantwortung für derartige Taten und ist aufgerufen, wieder für ein friedliches Zusammenleben einzutreten“, kann sich der Abgeordnete nicht verkneifen.
Vor allem religiöse Motive stehen nach wie vor im Fokus
Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung jedenfalls untersucht die Vorfälle, um mögliche religiöse oder politische Motive zu klären. Die kriminaltechnische Prüfung der Projektile soll klären, ob sie von derselben Waffe stammen. Die Polizei in Hollabrunn verstärkt die Streifentätigkeit.
Hinweise dringend erbeten
Hinweise können an die Polizeiinspektion Hollabrunn gerichtet werden. Entgegengenommen werden sie unter der Telefonnummer 059 133/3410.
