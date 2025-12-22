Zwei weitere Schuss-Tatorte in Hollabrunn entdeckt

Auch das Parteilokal der Grünen war Ziel eines Schützen

Zudem wurden zwischen Freitag und Montag zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen abgegeben, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager mit. Die „Krone“ fragte beim Grünen LAbg. Georg Ecker nach: „Weil der Vorfall erst später entdeckt worden ist, haben wir noch keine gesicherten Angaben.Wir verurteilen derartige politische Gewalttaten aufs Schärfste. Auch die ÖVP, die zuletzt mit Inseraten hetzerische Stimmung gemacht hat, trägt verstärkt politische Mitverantwortung für derartige Taten und ist aufgerufen, wieder für ein friedliches Zusammenleben einzutreten“, kann sich der Abgeordnete nicht verkneifen.