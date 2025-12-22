Star-Trainer zu Besuch bei guten Freunden

Endlich wieder Zeit für einen Besuch in Salzburg - das dachte sich auch jener prominente Trainer, der am Sonntag in der Mozartstadt aufschlug und gute Bekannte besuchte. Hätten Sie ihn auf den ersten Blick erkannt?
Da schau her! Auch ein prominenter Fußball-Akteur genießt gerne die weihnachtliche Stimmung am Salzburger Christkindlmarkt: Star-Trainer Niko Kovač!
Immer wieder in Salzburg
Der 54-jährige Coach des deutschen Topklubs Borussia Dortmund besuchte ein paar alte Bekannte bei Unterhausverein Croatia Salzburg. Dieser hatte am Alten Markt einen eigenen Stand, spendet die Einnahmen für einen guten Zweck.
Angesprochener Kovac ist regelmäßig in Salzburg, hat dort auch ein Haus. Der Ex-Fußballer, der in seiner Trainerkarriere auch schon den FC Bayern München trainierte, besucht hie und da auch den Gottesdienst der kroatischen Gemeinschaft in der Stadtpfarrkirche St. Andrä.
