Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Christkindlmarkt

Star-Trainer zu Besuch bei guten Freunden

Salzburg
22.12.2025 17:00
Die Freunde von Croatia Salzburg begrüßten einen prominenten Gast am Salzburger ...
Die Freunde von Croatia Salzburg begrüßten einen prominenten Gast am Salzburger Christkindlmarkt.(Bild: Croatia Salzburg)

Endlich wieder Zeit für einen Besuch in Salzburg - das dachte sich auch jener prominente Trainer, der am Sonntag in der Mozartstadt aufschlug und gute Bekannte besuchte. Hätten Sie ihn auf den ersten Blick erkannt?

0 Kommentare

Da schau her! Auch ein prominenter Fußball-Akteur genießt gerne die weihnachtliche Stimmung am Salzburger Christkindlmarkt: Star-Trainer Niko Kovač!

Niko Kovač kommt regelmäßig – und vor allem sehr gerne – nach Salzburg.
Niko Kovač kommt regelmäßig – und vor allem sehr gerne – nach Salzburg.(Bild: Croatia Salzburg)

Immer wieder in Salzburg
Der 54-jährige Coach des deutschen Topklubs Borussia Dortmund besuchte ein paar alte Bekannte bei Unterhausverein Croatia Salzburg. Dieser hatte am Alten Markt einen eigenen Stand, spendet die Einnahmen für einen guten Zweck.

Lesen Sie auch:
Kerim Alajbegovic (re.) wird Red Bull Salzburg im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. 
Red Bull Salzburg
Supertalent spricht ganz offen über seinen Abgang
20.12.2025

Angesprochener Kovac ist regelmäßig in Salzburg, hat dort auch ein Haus. Der Ex-Fußballer, der in seiner Trainerkarriere auch schon den FC Bayern München trainierte, besucht hie und da auch den Gottesdienst der kroatischen Gemeinschaft in der Stadtpfarrkirche St. Andrä. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.567 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.016 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
103.921 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf