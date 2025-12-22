Ryanair-Sprecher: „Unsere Hand ist ausgestreckt“

Ryanair reduziert seine Präsenz am Flughafen Wien deutlich: Bis zum Sommer zieht Europas größte Billigfluglinie fünf Flugzeuge aus Schwechat ab, rund 120 Jobs sind betroffen. Verantwortlich dafür macht der Konzern die hohen Standortkosten – und übt scharfe Kritik an der österreichischen Politik.