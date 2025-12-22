Fix! Skispringer-Legende bei der Tournee dabei

Er mag zwar bereits 44 Jahre alt sein, aber die Schweiz kann offensichtlich noch immer nicht auf ihn verzichten, wenn es ums Skispringen geht: Denn auch heuer wird Simon Ammann wieder bei der Vierschanzentournee an den Start gehen! Zum bereits 27. Mal wird der doppelte Goldene der Olympischen Winterspiele 2002 und 2010 bei der Traditionsserie rund um den Jahreswechsel dabei sein …
Die Tournee und Ammann, eine echte Liebesbeziehung ist zwischen den beiden trotz der vielen, vielen Teilnahmen nie entstanden. Abseits von Olympia-Gold gewann der Schweizer auch Skisprung-WM-Gold und Skiflug-WM-Gold sowie 23 Weltcup-Bewerbe, die Tour-Gesamtwertung entschied er aber auch in seinen besten Zeiten nie für sich.
Am 31. Jänner 2021 letztmals in den Top-10
Und von seinen besten Zeiten ist Ammann inzwischen weit entfernt – denn auch wenn er im Aufgebot der Schweizer stehen wird, mit Siegen oder Top-Platzierungen kann er schon länger nicht mehr aufwarten. Am 31. Jänner 2021 klassierte er sich als Neunter in Willingen letztmals in den Top-10 eines Weltcup-Einzelbewerbs.
Neben Ammann werden für die Schweiz übrigens auch der 34-Jährige Gregor Deschwanden als Teamleader sowie jeweils erstmals überhaupt Sandro Hauswirth (25) und Juri Kesseli teilnehmen (20) …
