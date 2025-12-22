Fix! Skispringer-Legende bei der Tournee dabei

Er mag zwar bereits 44 Jahre alt sein, aber die Schweiz kann offensichtlich noch immer nicht auf ihn verzichten, wenn es ums Skispringen geht: Denn auch heuer wird Simon Ammann wieder bei der Vierschanzentournee an den Start gehen! Zum bereits 27. Mal wird der doppelte Goldene der Olympischen Winterspiele 2002 und 2010 bei der Traditionsserie rund um den Jahreswechsel dabei sein …