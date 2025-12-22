„Wir können nicht viel mehr tun, als zu warten“

„Können nur warten“

„Ich suche weiter, erst am Sonntag war ich mit meinem Hund bis Mitternacht unterwegs. Leider ohne Erfolg. Momentan können wir nicht viel mehr tun als zu warten“, schildert Lang. Die Landwirte in der Umgebung wüssten Bescheid und würden immer wieder schauen, ob „Marie“ vielleicht irgendwo Unterschlupf gesucht hat.