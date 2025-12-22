Spanner-Skandal: Ermittlungen abgeschlossen

Einige Spielerinnen hatten kritisiert, dass sie aus den Medien von den Ermittlungen erfahren haben. Auch dazu äußerte sich der Verein: Der SCR Altach sei am 28. Oktober von den „Vorarlberger Nachrichten“ darüber informiert worden, dass man Kenntnis über die im Raum stehenden Vorwürfe erhalten habe und ein Bericht erscheinen werde. Die Zeitung hätte aber zugesagt, den Text erst in der Print-Ausgabe am folgenden Tag zu veröffentlichen, um dem Verein die Möglichkeit zu geben, die Spielerinnen selbst zu informieren. Diese Vereinbarung sei allerdings nicht eingehalten worden, der Bericht erschien online noch am selben Nachmittag – zwei Stunden vor einem kurzfristig einberufenen Treffen mit dem Frauenteam.