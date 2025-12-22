Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Kabine gefilmt

Spanner-Skandal: Ermittlungen abgeschlossen

Chronik
22.12.2025 17:25
(Bild: Verein)

Rund 30 Spielerinnen des SCR Altach wurden als mögliche Opfer von Filmaufnahmen in Umkleidekabinen befragt. Der Verein nimmt nach Abschluss der Ermittlungen auch zum Vorwurf Stellung, beim Krisenmanagement Fehler gemacht zu haben. 

0 Kommentare

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch rund um einen Ex-Funktionär des SCR Altach, der in Umkleiden Spielerinnen heimlich gefilmt haben soll, sind nach Angaben des Vereins abgeschlossen. Es seien rund 30 Spielerinnen als mögliche Opfer einvernommen worden.

Seitens des Clubs wurde ausdrücklich betont, dass es laut den zuständigen Behörden keine Hinweise auf Video- oder Bildaufnahmen in den Wohnungen der Spielerinnen gebe – dieses Gerücht hatten die „Vorarlberger Nachrichten“ verbreitet.

Verein: Haben sofort gehandelt
Der SCR Altach ging in seiner Aussendung noch einmal detailliert auf den zeitlichen Ablauf der Causa ein. Der Beschuldigte sei demnach am 22. September auf den Verein zugekommen und habe angegeben, seine Funktion aufgrund persönlicher Gründe aufgeben zu wollen. Nach einer Durchsuchung der Kabinenräume durch das Landeskriminalamt – Kameras wurden dabei keine gefunden – erfuhr der Verein am 15. Oktober, gegen wen sich die Ermittlungen richten. Daraufhin sei gegen den Beschuldigten sofort ein umfassendes Betretungsverbot worden.

Lesen Sie auch:
Das Altacher Stadiongelände war Schauplatz eines beispiellosen Spanner-Skandals.
Krone Plus Logo
Spanner-Skandal
SCR Altach: Mittlerweile wohl 30 weibliche Opfer
05.12.2025
70 Terabyte Material
Heimliche Videos: Spielerin erhebt harte Vorwürfe
27.11.2025
Krone Plus Logo
Horror in Frauenkabine
Ex-Funktionär sammelte 70 Terabyte Videomaterial
29.10.2025

Unterstützungsangebote für Betroffene
Weiters habe man so schnell wie möglich Informationsabende für die Spielerinnen abgehalten, wobei man sich terminlich aber an strenge behördliche Vorgaben halten hätte müssen. Bei diesen Abenden seien den Akteurinnen diverse Unterstützungsangebote – vom Rechtsbeistand bis zur psychologischen Beratung – offeriert worden.

Einige Spielerinnen hatten kritisiert, dass sie aus den Medien von den Ermittlungen erfahren haben. Auch dazu äußerte sich der Verein: Der SCR Altach sei am 28. Oktober von den „Vorarlberger Nachrichten“ darüber informiert worden, dass man Kenntnis über die im Raum stehenden Vorwürfe erhalten habe und ein Bericht erscheinen werde. Die Zeitung hätte aber zugesagt, den Text erst in der Print-Ausgabe am folgenden Tag zu veröffentlichen, um dem Verein die Möglichkeit zu geben, die Spielerinnen selbst zu informieren. Diese Vereinbarung sei allerdings nicht eingehalten worden, der Bericht erschien online noch am selben Nachmittag – zwei Stunden vor einem kurzfristig einberufenen Treffen mit dem Frauenteam. 

Ein Club, in dem sich „alle sicher fühlen können“
In den vergangenen Tagen war zudem Kritik am generellen Umgang des Vereins mit der Causa laut geworden. Dazu heißt es von den Club-Verantwortlichen: „Uns ist bewusst, dass es aus Sicht der Betroffenen Situationen gab, die als unzureichend oder belastend empfunden wurden.“ Man habe stets die Opfer bestmöglich zu schützen und zu unterstützen versucht.

Rückblickend anerkenne man dennoch, „dass nicht jeder Schritt als ausreichend empfunden wurde“. Für die Zukunft wolle man „die Strukturen nachhaltig weiterentwickeln“: „Der SCR Altach soll ein Ort sein, an dem sich alle – insbesondere Kinder, Jugendliche und Frauen – sicher fühlen können. Dieses Ziel ist nicht verhandelbar.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 3°
Symbol bedeckt
Bludenz
-0° / 6°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 3°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-1° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.567 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.016 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
103.921 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Chronik
In Kabine gefilmt
Spanner-Skandal: Ermittlungen abgeschlossen
Stiftung Maria Ebene
5000 Menschen im Ländle sind glücksspielsüchtig
Unfallstatistik
Anzahl der Verkehrstoten im Ländle stark gestiegen
Weltcupdebütant Greber
Schneller als Feller und um eine Erfahrung reicher
Konzertkritik
Musik aus dem Norden zum Weihnachtsfest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf