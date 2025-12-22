Junge Sozialisten zeigen ÖVP wegen Verhetzung an

„Hetze unter dem Deckmantel angeblicher Sicherheitspolitik“

Die Social-Media-Kampagne unter dem Slogan „Null Toleranz“ hat die Sozialistische Jugend nun zu einer Anzeige wegen Verhetzung bewegt: „Plakolm und die ÖVP versuchen erneut, mit antimuslimischem Rassismus zu spalten und von ihrer Klientelpolitik abzulenken“, wird die Vorsitzende Larissa Zivkovic zitiert. Hetze werde unter dem Deckmantel angeblicher Sicherheitspolitik betrieben, wird weiters ausgeführt.