Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hass gegen Muslime“

Junge Sozialisten zeigen ÖVP wegen Verhetzung an

Innenpolitik
22.12.2025 17:15
Claudia Plakolm ist mit Aussagen gegen „radikale“ Muslime ins Visier der Sozialistischen Jugend ...
Claudia Plakolm ist mit Aussagen gegen „radikale“ Muslime ins Visier der Sozialistischen Jugend geraten.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die jüngste Kampagne der ÖVP in sozialen Medien hat nun zu einer Anzeige geführt: Die Sozialistische Jugend wirft der Partei und deren Integrationsministerin Claudia Plakolm Verhetzung vor. „Hass gegen Muslim*innen darf nicht folgenlos bleiben“, wird dort in einer Aussendung erklärt. 

0 Kommentare

„Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?“, fragte die Volkspartei jüngst ihre Follower auf Instagram. Neben Statistiken aus dem Integrationsbarometer wurde in der Diashow auch ein Bild Plakolms geteilt. „Integration ist kein Angebot, sondern Pflicht“, steht neben der Integrationsministerin.

Hier ist das umstrittene Posting zu sehen:

„Hetze unter dem Deckmantel angeblicher Sicherheitspolitik“
Die Social-Media-Kampagne unter dem Slogan „Null Toleranz“ hat die Sozialistische Jugend nun zu einer Anzeige wegen Verhetzung bewegt: „Plakolm und die ÖVP versuchen erneut, mit antimuslimischem Rassismus zu spalten und von ihrer Klientelpolitik abzulenken“, wird die Vorsitzende Larissa Zivkovic zitiert. Hetze werde unter dem Deckmantel angeblicher Sicherheitspolitik betrieben, wird weiters ausgeführt. 

Lesen Sie auch:
Betreffender Satz stamme aus einer „wissenschaftlichen Untersuchung“ eines „renommierten ...
Wirbel nach Posting
Karner verteidigt Muslimen-Sager seiner Partei
22.12.2025
Staatsschutz ist aktiv
Schuss auf Moschee ging bis in den Innenhof durch
22.12.2025
Ministerin alarmiert
Islamistische Influencer wollen Weihnachts-Boykott
21.12.2025

Mit der Kampagne werde versucht, menschenfeindliche politische Vorhaben zu legitimieren und Muslime pauschal zu diffamieren. „Die Folgen dieser Art von Politik sind längst spürbar. Muslim*innen sind täglich Hass und Ausgrenzung ausgesetzt“, so Zivkovic, die auch die Schüsse auf eine Moschee in Niederösterreich verweist. Es brauche „jetzt klare Grenzen und politische Konsequenzen“, wird gefordert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.567 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.016 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
103.921 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Innenpolitik
„Hass gegen Muslime“
Junge Sozialisten zeigen ÖVP wegen Verhetzung an
Ukrainer verdutzt
Russen setzen nach „Fleischangriffen“ auf Pferde
Illegale Migration
„Füchse“ und Puma auf Pirsch an der Grenze
Krone Plus Logo
Ukraine-Krieg
Orbán provoziert: „Wer hat da wen angegriffen?“  
Sogar die NEOS dagegen
Bundesländer abschaffen? Schellhorn erntet Schelte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf