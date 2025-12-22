Prozess: Mädchen (14) starb an Drogencocktail

„Wie gefühllos kann man eigentlich sein. Das muss ich jetzt echt einmal sagen“, bricht es aus Richterin Daniela Zwangsleitner heraus. Im Saal 401 im Wiener Landl geht es um eine echte Tragödie. Anfang Juni starb eine erst 14-Jährige an einer Drogenüberdosis. Und statt dem sterbenden Mädchen zu helfen, sollen zwei 18-Jährige zuerst das Suchtgift vor der Polizei versteckt haben. Laut Strafantrag riefen sie erst nach einer Stunde die Rettung. Dann sollen sie unberührt munter weitergefeiert haben ...